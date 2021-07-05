مطروح : 35 مليون جنيه لتوسعة وإنشاء 8 مدارس جديدة

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ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، مع المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح أعمال وخطة فرع الهيئة في إنشاء وصيانة عدد من المدارس استعداداً للعام الدراسى القادم 2021 /2022، بالإضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية الأخرى بالمحافظة.



وأوضح مدير فرع الابنية التعليمية بمطروح أنه جارى تسليم أعمال إنشاء وتوسعة لعدد 5 مدارس وهى: إنشاء مدرسة جلحوب المغوارى بالضبعة بعدد 11 فصلا، وتوسعة عدد من المدارس الأخرى منها العلمين الاعدادية الثانوية بعدد 14 فصلا، والزيدان تعليم أساسى بسيوة بعدد 5 فصول، وسيدى شبيب تعليم أساسى بالضبعة بعدد 7 فصول، وزاية الإخوان تعليم أساسى بالضبعة بعدد 11 فصلاً.



وأشار إلى أنه جارى تنفيذ إنشاء وتوسعة لعدد 14 مدرسة أخرى بعدد من مدن ومراكز منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، والعلمين الجديدة الرسمية المتميزة، وحدائق مطروح الرسمية للغات، والنجيلة الفنية الصناعية وأبوبكر الصديق ببرانى، ووادى أبوسمرة بالضبعة، وتوسعة مدرسة الناصر صلاح الدين بالحمام، ومدرسة أولاد يحي ببرانى بالمشاركة المجتمعية، وعلى بن أبى طالب الإعدادية بنين بالحمام، ومشندت تعليم أساسى بسيوة، وأبو عبيدة بن الجراح بالحمام، وإحلال كلى لعدد 3 مدارس وهى: سعد بن أبى وقاص بالنجيلة، بق بق بالسلوم، الفاروق عمر الابتدائية بالحمام. كذلك جارى طرح صيانة عدد 8 مدارس بمطروح بتكلفة 6 ملايين جنيه وهى مدارس حصاد الابتدائية، أبوكشيك الابتدائية المشتركة، والمقتلة للتعليم الاساسى، وطه ساطور الثانوية بنات، وأولاد شرفاد الابتدائية القديمة، ونجع أولاد موسى صالح أساسى، والرقاعية الابتدائية المشتركة، والثانوية الفنية بنات.



وأضاف مدير فرع الأبنية التعليمية بمطروح أنه سيتم البدء عقب عيد الأضحى في أعمال توسعة وانشاء عدد 8 مدارس بتكلفة 35 مليون جنيه منها توسعة لكلا من مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات، وأولاد دخيل تعليم أساسى، والكرامة تعليم أساسى، ونجع الشيخ صابر الإعدادية، وانشاء كلا من مدرسة أولاد الشيخ تعليم أساسى وأولاد سالم تعليم أساسي، وعمر بن الخطاب تعليم اساسى، وفرج كويلة تعليم اساسى. كما أضاف أنه جارى بدء رفع كفاءة مركز شباب الجلاله بالضبعة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، ‏من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة، وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد الطلاب.