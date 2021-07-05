جامعة حائل .. 6 شروط لقبول طلاب الثانوية وما يعادلها (رابط التقديم)

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تصدرت جامعة حائل، مؤشرات بحث جوجل فى المملكة العربية السعودية منذ مساء أمس وحتى الآن، بعدما أطلقت الجامعة عددًا من التخصصات في الكلية التطبيقية في مقر الجامعة بمدينة حائل، وذلك ضمن عمليات القبول السنوي المباشر لطلاب مرحلة الثانوية العامة لهذا العام ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ - 2021 – 2022م.

استقبلت بوابة القبول الإلكترونية لـ جامعة حائل اليوم، الراغبين والراغبات من خريجي وخريجات الثانوية العامة وما يعادلها، في الالتحاق بالجامعة لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم.

موعد التقديم فى جامعة حائل

بحسب عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، فإن القبول سيستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 1442هـ - 8/ 7/ 2021م.

وأوضح: "تعلن العمادة أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الثلاثاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ، ويمكن تأكيد القبول للطلبة المستجدين إلى يوم الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق 16 يوليو 2021م".

شروط القبول فى جامعة حائل بالسعودية

وحول الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للقبول بجامعة حائل، هى الآتى:

1- أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2- على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- وألا يكون مضى على حصول الطالب للشهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن السنتين الماضيتين (العام 1440/1439هـ و العام 1441/1440هـ) للمسار العلمي والانساني فيما المسار الصحي لخريجي هذا العام فقط.

4- يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والتحصيلي الثانوي العلمي. وأن يكون حاصل على القدرات الثانوي الأدبي، وتأكيد القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الإلكترونية ومن لم يؤكد قبوله خلال تلك الفترة المحددة يعد قبوله لاغيًا من الجامعة.

5- بعد تأكيد القبول بجامعة حائل يلزم إخلاء طرفك من الجامعات الأخرى، وسيتم إلغاء قبولك في حالة عدم إخلاء طرفك بعد التأكيد خلال 48 ساعة.

6- أما والطالب من أم سعودية يجب عليه إرفاق صورة شهادة الميلاد بصيغة PDF عن تقديم طلب عن طريق بوابة تراسل وبعد التحقق من الإثبات ستصله رسالة على الجوال وبإمكانه التقديم عن طريق بوابة القبول الإلكتروني.

شروط القبول فى جامعة حائل

وأضاف "الزهراني" أن عملية القبول تتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا، وبشكل آلي دون تدخل بشري، مشيرًا إلى أن القبول يتم وفق النسب الموزونة التي تحتسب كالآتي:

أولا: شروط القبول فى جامعة حائل لطلاب الثانوية العامة القسم العلمى:

- الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (الطبيعي) يتم احتساب 35% للدرجة التراكمية في الثانوية العامة، و35% لدرجة اختبار القدرات العامة، ولدرجة الاختبار التحصيلي 30٪.

ثانيًا: شروط القبول فى جامعة حائل لطلاب الثانوية العامة القسم الأديى:

- أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي (العلوم الشرعية) فستكون النسب: 50٪ النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و50٪ درجة اختبار القدرات العامة.

طرق التقديم فى جامعة حائل لطلاب الثانوية العامة

أوضح "الزهرانى" أنه سيتم عرض جميع الرغبات على الطلبة حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة. ثم يقوم الطاالب بتحديد الرغبات حسب أولوياته، مع إمكانية تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق الموقع.

وأشار إلى أن طلبة العلمي يتاح لهم المسار الصحي والمسار العلمي الهندسي لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

أما طلبة القسم الأدبي يتاح لهم المسار الإنساني لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

كيفية التقديم فى جامعة حائل عبر البوابة الالكترونية

أوضح "الزهراني" أن "عملية القبول تتم وفقًا للخطوات التالية:

1- من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع جامعة حائل، ولا تتطلب إرسال أي مستندات. اضغط هنــــــــــا للسجيل الكترونيًا.

2- بعد مرحلة المفاضلة يتم إشعار المقبولين عن طريق الرسائل النصية على الجوال المدوّن بالبيانات الأساسية عند التقديم لإبلاغهم بنتيجة القبول.

3- كما يتعيّن على المقبولين فى جامعة حائل، الدخول على حسابهم الإلكتروني عبر موقع بوابة القبول الإلكترونية لتأكيد القبول من قبلهم، وذلك خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد القبول في تلك الفترة يتم استبعاد قبول الطالب.