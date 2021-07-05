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اخترق المنظومة.. صاحب مخبز بلدي استولى على 7 ملايين جنيه بالقليوبية

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اخترق المنظومة.. صاحب مخبز بلدي استولى على 7 ملايين جنيه بالقليوبية اخترق المنظومة.. صاحب مخبز بلدي استولى على 7 ملايين جنيه بالقليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية، الإثنين، صاحب مخبز بلدى استولى على ما يقرب من 7 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين تفيد ضبط صاحب مخبز بلدى استولى على مبلغ 6،952،326 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.

تبين من خلال الفحص قيام المتهم بإثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء وتحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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