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جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
وضعت خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول

جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

واصلت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، من خلال وضع خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول، والتحقق من صحة بيانات الطلبة المتقدمين، والربط مع الأنظمة الأخرى كنظام "نور"، ونظام "يسر"، والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني للقياس.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله الزهراني أن عملية القبول تتم على ثلاث مراحل هي: "استقبال الطلبات، وفرزها لتتم عملية المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي وفق معايير النسبة الموزونة، ثم إعلان أسماء المرشحين للقبول إلكترونيًّا الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ"، مهيبًا بالطلبة المرشحين كافة الدخول على بوابة القبول، وتأكيد عملية القبول أو رفضه في حال عدم الرغبة في استمرار القبول.

وأكد الزهراني أن ترتيب الخيارات أثناء التقديم الإلكتروني يأتي بناءً على أولوية الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين أنفسهم، أما القبول فيتم حسب المقاعد الشاغرة، مشيرًا إلى أن المنافسة على السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس تتم في مسار التمهيد الصحي، والمسار العلمي والهندسي، والمسار الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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