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مساء اليوم.. اعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

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مساء اليوم.. اعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مساء اليوم.. اعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
بحضور قادة المنظومة..  تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة

مساء اليوم.. اعلان تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

ينتظر ان تعلن وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مساء اليوم الاثنين تفاصيل اللاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي اطلقها سمو ولي الاسبوع الماضي.

وستعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي يعقد مساء اليوم بحضور قادة المنظومة.

يشار الى ان الاستراتيجة تضمنت حزمة واسعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقلوصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة اقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة.

وتتضمن الاستراتيجية إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتيةللموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

وستعمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاصوتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدماتالتي تقدم للعملاء والمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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