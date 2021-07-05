أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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أشاد باهتمام القيادة لينعم أبناء المملكة بالسكن المناسب

ترأس أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد أمير المنطقة على ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب.

ونوّه بأهمية مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية. مشيداً بجهود وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجميع العاملين بالوزارة.

عقب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية وأراضي للبناء عليها للمستفيدين بالمنطقة، وآلية الاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية.

كذلك تم استعراض أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات.

كما اطلع على تقرير عن أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، والاتفاقيات التي وقعتها الجمعيات الخيرية بالمنطقة مع الوزارة، بالإضافة إلى جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وحثّ أمير تبوك القطاعات المعنية بالمنطقة على سرعة إنجاز المهام وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدين من الإسكان التنموي ومواصلة الجهود لاستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، سأل أمير تبوك، الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.