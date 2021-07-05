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3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

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3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق 3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

3 صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل، اليوم الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، لكنها لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأفاد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأمريكي واين ماروتو، على "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 2:45 عصرا، وأنه يجري تقييم حجم الأضرار، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية منتظمة على قواتها بالعراق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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