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درس في كلية الشرطة وعمل بالتمثيل.. شريف حافظ يعلن عن روايته الجديدة

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درس في كلية الشرطة وعمل بالتمثيل.. شريف حافظ يعلن عن روايته الجديدة درس في كلية الشرطة وعمل بالتمثيل.. شريف حافظ يعلن عن روايته الجديدة

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فاجئ الفنان الشاب شريف حافظ، بإطلاق روايته في معرض الكتاب، تحت عنوان «إهداء إبليس»، والذي لم يعلن من قبل ميله إلى الكتابة لذلك ظل المُتابعين يتسائلون عن كاتب ذلك الكتاب مُتعجبين من إصدار رواية.

وقال «حافظ» عبر صفحته الشخصية عبر «انستجرام»: «أنا ليس لى زمان ولا مكان له، ولم أعرف لى أبا ولا أما ولا أهلا فنادني الرحال يا مولاي لا بأسًا»، وتوالت التعليقات، فقال المتابعين: «أول مرة أعرف أنك مؤلف».

وتسائل آخرون: «هتكون موجود في المعرض امتى؟»، بعدما أطلق صورته من المعرض داخل دار نشر روايته، ليجيب: «هعلن قبلها بيوين»، كما تلقى المُباركات من المتابعين.

وقبل تلك النسخة الجديدة من الرواية أطلق واحدة تحمل العنوان ذاته منذ ثلاثة أعوام، وسجل اسمه حينها على الرواية «شريف صابر هود».

وعلى غلاف الكتاب من الخلف لخص محتوى الرواية: «ضابط مباحث يقع في يده كتاب غريب خاص بمجرم قتل العديد من الناس وتم تأليفه في عصر قديم على يد مؤلف مجهول الهوية، بناء على أوامر أحد الملوك القدامي الذي يفتقد الفراسة ليساعد في فهم طباع البشر واكتشاف الميول الاجرامية والخسيسة».

يذكر أن «حافظ» هو خريج كلية الشرطة وقال في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، منذ عام: «بعد تخرجي من كلية الشرطة اشتغلت في الوادي الجديد، قعدت سنة، وروحت شمال سيناء اشتغلت أربع سنين، وقتها عرفت أهمية اللي الفن بيعمله في محاربة الإرهاب».

وتابع: «وقبل ما أدخل كلية الشرطة قدمت في معهد السينما ماتقبلتش، وحصل أني قدمت في كلية الشرطة، وقدمت استقالتي عشان عايز اشتغل في التمثيل»، و«حافظ» ممثل ولد بالقاهرة أول ظهور له بمسلسل «لا تطفىء الشمس» عام 2017 وبعدها «ليالى اوجيني» 2018 ثم مسلسل «خيانة عهد» في عام 2020.

وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب أنطلق، في دورته الـ52 بمركز للمعارض الدولية في التجمع الخامس، في الـ30 من يونيو الماضي وسينتهي في الـ15 من يوليو الجاري.

ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

المصرى اليوم

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