أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

مين اللى بيزور رجاء الجداوى.. بعد سنة من رحيلها شاهد قبر ملكة الأنقة

Print
مواضيع متعلقة
اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة

الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة

ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية

ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية

اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ

اللغة الأجنية الثانية للثانوية العامة يرسم الفرحة على وجوه طلاب كفر الشيخ