محافـظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمدرسة في الباجور

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استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بمركز ومدينة الباجور بمتابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة تلوانة الابتدائية المشتركة (إحلال كلي) بقيمة تعاقدية بلغت ما يقرب من 8 ملايين جنيه وتبلغ مساحتها 2880م2 وبإجمالي (24) فصلا دراسيا.



تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمدرسة ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءتها، كما أثني المحافظ على أهالي مركز ومدينة الباجور، مؤكداً أنه دائماً في خدمتهم وأنه لا يدخر جهداً في تلبية طلباتهم.

أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى الاهتمام التي توليه الدولة بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء.