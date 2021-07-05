مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء حتي نهاية يوليو

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء حتي نهاية يوليو الجاري.

وأضاف المحافظ في بيان، الإثنين، أنه في إطار التيسير على المواطنين تمت موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال المواعيد المقررة للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر، بنهاية يوليو الجاري.

وناشد المحافظ أي مواطن تقدم بطلبات للتصالح ولم يستكمل أوراقه بالمبادرة باستكمالها قبل انتهاء المدة، محذرًا من أن الذي لا يستكمل أوراقه لن يتم النظر في ملفه ويعتبر كأنه لم يتقدم بملف للتصالح.