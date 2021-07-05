أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء حتي نهاية يوليو

Print
مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء حتي نهاية يوليو مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء حتي نهاية يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم مد مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء حتي نهاية يوليو الجاري.

وأضاف المحافظ في بيان، الإثنين، أنه في إطار التيسير على المواطنين تمت موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال المواعيد المقررة للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر، بنهاية يوليو الجاري.

وناشد المحافظ أي مواطن تقدم بطلبات للتصالح ولم يستكمل أوراقه بالمبادرة باستكمالها قبل انتهاء المدة، محذرًا من أن الذي لا يستكمل أوراقه لن يتم النظر في ملفه ويعتبر كأنه لم يتقدم بملف للتصالح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري