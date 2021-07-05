محافـظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحى في الباجور

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افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية مشروع صرف صحى أبخاص وعزبة أبوالعنين بالباجور بتكلفة تقديرية 41 مليون جنية، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .



أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس رشدي عمر عن الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد مشيراً إلى التسليم الإبتدائى للمحطة وخط الطرد الخاص بها في فبراير2021 وجارى أعمال التطهير والتسليك والتسليم لشبكات الانحدار تباعاً، موضحاً الانتهاء من تنفيذ 8 كم شبكات انحدار بنسبة 100% وتم دخول المحطة للخدمة وجاري توصيل الوصلات المنزلية للأهالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4.3 كم خط طرد بنسبة تنفيذ 100%، وتنفيذ الأعمال الميدانية وإلكهروميكانيكية بنسبة 100% .



أوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأن إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها بمركز الباجور بلغ 5 مشروعات بطاقة 67 ألف م3/يوم وبتكلفة إجمالية بلغت 761 مليون جنيه، وأن إجمالي مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة بلغ 4 محطات بطاقة 32 ألف م3/يوم بتكلفة 375 الف جنية، مشيرا إلى أن عدد القرى المخدومة والجاري تنفيذها وأخرى مدرجة بخطة الهيئة بلغ 36 قرية، كما أنه سيتم تنفيذ 12 مشروع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليصبح إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور بلغ 2 مليار و98 مليون جنيه .



خلال جولته استمع المحافظ لمواطن يتضرر من المغالاة في رسوم توصيل خدمات الغاز والكهرباء والمياه وعلي الفور وجه رئيس المدينة بتشكيل لجنة لفحص الشكوي وإتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة. وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها أهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماما بمشروعات قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.