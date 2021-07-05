رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

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أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الإثنين، جولة تفقدية لامتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق، بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات بشكل منتظم وعلى مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وأشار غرباوى إلى أنه أدى امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق 1367 طالبا وطالبة، منهم 900 دبلوم القانون الخاص و467 دبلوم العلوم الإدارية.

شهد الجولة الدكتور عبدالباري حمدان وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد رشدي إبراهيم وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.