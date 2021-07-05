مجلس السكان الدولي يناقش تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بمصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدراسة التي أعدها مجلس السكان الدولي حول تفضيلات وسلوكيات الانجاب بين الشباب في مصر أن إنجاب طفلين لا يعد التفضيل السائد بين الشباب حاليا؛ الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية وخاصته بين الشباب حديثي الزواج بمزايا الأسرة الصغيرة وتوفير معلومات وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مما له من مردود إيجابي ومباشر على صحة الأم والطفل والأسرة كلها.

وأكدت الدكتورة نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولي، أهمية إتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للعاملين بالمنشآت الصناعية (عمال المصانع) والتي تمثل تدخلا استراتيجيا للوصول إلى قطاع كبير من الشباب في بداية حياتهم الزوجية أو المقبلين على الزواج لنشر الوعي وتقديم المشورة والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الاسرة وتبنى ثقافة الاسرة الصغيرة ومن ثم فهو يساعد على تنفيذ خطط الدولة في الحد من الزيادة السكانية والدفع بعجلة الانتاج.

وأوضح الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية تتضمن التمكين المرأة كعنصر أساسي ذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية. وأكد على أهمية تضافر كافة الجهود لرفع وعي أصحاب المصانع بأهمية تقديم الخدمات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن برامج صحة العمال وحزمة خدمات الرعاية الصحية داخل المصانع وكذلك مساعدة العاملين على تلبية احتياجاتهم من هذه الخدمات وتقديم المشورة لوقايتهم من بعض الامراض.

والجدير بالذكر أن معظم أنشطة التوعية التي قامت بها الجهات المعنية استهدفت مجموعات مختلفة من الشباب منهم طلاب المدارس والجامعات والمجندين، إلا أن فئة عمال المصانع لم تلقى اهتماماً كافياً. فطبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد عمال المصانع نحو٢،٦ مليون عامل وعاملة معظمهم في سن الإنجاب. وتمثل نسبة النساء في بعض القطاعات مثل الملابس الجاهزة أكثر من ٥٠%. فاذا توقفنا امام هذه النسب من الشباب العاملين بالمصانع يتضح لنا ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وتقديم خدمات الصحة الانجابية لهم من خلال وتقديم الخدمات الطبية، فضلاً عن نشر الوعي لمعالجة الأعراف الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة.

وحرص مجلس السكان الدولي على دعوة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان لحضور حلقة نقاشية لعرض نتائج مشروع «تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الانجابية للشباب في مصر الذي قام بتنفيذه مجلس السكان الدولي بالتعاون مع جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتلبية احتياجات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة للشباب من عمال المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد.