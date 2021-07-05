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وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور والرعب من التنسيق سبب الغش في الثانوية العامة

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وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور والرعب من التنسيق سبب الغش في الثانوية العامة وزير التعليم: ضغط أولياء الأمور والرعب من التنسيق سبب الغش في الثانوية العامة

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رفضه التام للدعوات الخاصة الاصوات بمنع دخول الطلاب بـالتابلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة والاكتفاء بالسماح بالكتاب المدرسي فقط ،تجنبا لمشاكل الغش واختراق الأجهزة، خاصة بعد أن قررت الوزارة أن يكون التابلت لتسجيل الحضور فقط.

وقال «شوقي» في تصريحات عبر جروب «التعليم المصري 2030»، الإثنين، إن «الطبيعي والصحيح أن نتمكن جميعا من إنهاء ظاهرة الغش وليس التنازل عن التطوير والتقدم بسبب الغش».

وأضاف: «إذا انتصر الغش فقد حرمنا أولادنا المجتهدين من ثمرات التطوير، خاصةً أن العالم كله يستخدم هذه الادوات وبالتالي يجب أن يتدرب عليها أولادنا كذلك.
واستكمل قائلا: نبذل كل الجهد كى نستفيد جميعا من التطوير في السنوات القادمة«.

ودعا شوقي جميع أولياء الأمور والمعلمين إلى التفكير في الأسباب الهيكلية التي خلقت كل المحاولات المستميتة للتخطيط للغش في امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى
أن «ضغط أولياء الأمور على الأبناء، والحالة الهستيرية المصاحبة للامتحانات، والرعب من التنسيق وقلق الدروس الخصوصية كلها أسباب تساهم في السعي وراء الغش في امتحانات الثانوية العامة».

وأضاف: «اعتقد أننا أصبحنا نفكر فقط في الدرجات، ونسعى إليها بأى ثمن، مما أدى إلى فقد الكثيرون للاهتمام بالتعلم بشكل شبه تام للأسف».

المصرى اليوم

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