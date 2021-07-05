«الملء والتشغيل فقط».. السودان يجدد رفضه القاطع مناقشة حصص المياه بمفاوضات سد النهضة

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جدد وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس؛ رفض السودان القاطع لمناقشة حصص المياه من خلال مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشغيل فقط.



بحث وزير الري لدى لقائه بمكتبه السفيرة الفرنسية إيمانويل بلاتمان التي تراس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن؛ ملف مفاوضات سد النهضة والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها، وأفاد أن السودان دعم سد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق وفق القانون الدولي للمياه وللفوائد المتوقعة للسودان من السد، مشيرا إلى أن المفاوضات محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب (10) سنوات (لكن إثيوبيا غيرت موقفها من شهر يوليو 2020م وبدأت تتحدث عن حصص مياه ما رفضه السودان بصور واضحة) باعتبار أن المفاوضات للملء والتشغيل فقط.



وسرد الوزير للدبلوماسية الفرنسية سير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي من شهر يونيو 2020م حتي فبراير 2021م؛ موضحا أنه عندما بدأت المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي كانت نسبة القضايا المتفق عليها بين الدول الثلاث وبشهادة الاتحاد الأفريقي نفسه 90 %؛ والآن بعد نهاية جولات التفاوض زادت نسبة القضايا المختلف عليها؛ مبينا أن السودان اقترح الوساطة الرباعية التي وافقت عليها مصر ورفضتها إثيوبيا لدفع عملية التفاوض؛ مؤكدا أن (الرباعية) ليست بديلة للاتحاد الأفريقي.



أبلغ وزير الري السفيرة الفرنسية أن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض وأن يتم منح دور اكبر للمراقبين والخبراء وراى أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية.



ونقل عباس السفيرة الفرنسية مخاوف السودان من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني، مؤكدا أن إثيوبيا اتخذت بالفعل قرار الملء في يوليو القادم بالبدء في البناء في الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم.



وكشف أن هناك تحوطات فنية اتخذتها الوزارة لتقليل آثار الملء الأحادي خلال يوليو الحالى بالمحافظة على مخزون مليار متر مكعب في خزان الروصيرص وتغيير تشغيل خزان جبل أولياء لأول مرة.