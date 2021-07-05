وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان محمد على رزق- قبل قليل- وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة أشهر إفيه في فيلم «الناظر» للفنان محمد سعد، وهو «وأنا مالي يالمبي».

ونشر «رزق» صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: «توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وتابع «السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا».

سحر كامل بدايتها في عالم التمثيل عام 1979 بدور آمال في فيلم «الباحثة»، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر إفيهاتها «وأنا مالي يا لمبي» من فيلم «الناظر».

أشتهرت بأدوارثانوية والمساعدة، وكانت بدايتها عام 1979 في دور آمال في فيلم «الباحثة»، ومن أشهر أدوارها عروسة «اللمبى» في فيلم «الناظر»، وفيلم «حاحا وتفاحة».