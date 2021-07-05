أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي»

Print
وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي» وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الفنان محمد على رزق- قبل قليل- وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة أشهر إفيه في فيلم «الناظر» للفنان محمد سعد، وهو «وأنا مالي يالمبي».

ونشر «رزق» صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكتب: «توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

وتابع «السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا».

سحر كامل بدايتها في عالم التمثيل عام 1979 بدور آمال في فيلم «الباحثة»، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر إفيهاتها «وأنا مالي يا لمبي» من فيلم «الناظر».

أشتهرت بأدوارثانوية والمساعدة، وكانت بدايتها عام 1979 في دور آمال في فيلم «الباحثة»، ومن أشهر أدوارها عروسة «اللمبى» في فيلم «الناظر»، وفيلم «حاحا وتفاحة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري