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ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة دون مكياج

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ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة دون مكياج ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة دون مكياج

لاقتراحات اماكن الخروج

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام بدون مكياج. وعلقت على الصورة وكتبت: «من غير ميكب خالص».

معروف أن آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

المصرى اليوم

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