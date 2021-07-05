رئيس أذربيجان يضع حجر الأساس لمنطقة «آلات» الاقتصادية: ستجذب المستثمرين

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وضع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حجر الأساس لمنطقة «آلات» الاقتصادية الحرة، التي تبلغ نحو 8500 كيلو متر، مشيرا إلى أنه يقوم بتنفيذ الوعود وتحقيق الأقوال إلى أفعال.

وأضاف علييف في أعقاب شرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة «آلات»، على أصغروف، إنه قد تم تمهيد ظروف جذابة جدا للمستثمرين، ويكفي بالنظر فقط إلى مشاريع النفط والغاز أن العقود الموقع عليها منذ عام 1994م لم تتغير، رغم ان كثيرا من المناطق الحرة تحاول تبديل الشروط بما يجعلها تستفيد اكثر بعد الانتقال إلى مرحلة معينة، مضيفا لكننا لم نفعل ذلك أبدا، لأننا اذا فعلنا ذلك فقدنا المستثمرين.

ولفت إلى أن كل هذه العوامل والنصر في حرب ناجورنو كارابخ، ومعالجة النزاع قد أنشأت أوضاعا جديدة، وتابع: أحسب أن الاستقرار المستمر والسلام أمر واضح كالبدر أمام المستثمرين أيضا، ووجود كل هذه العوامل سيجلب المستثمرين الأجانب إلى هذه المنطقة.

وتابع: الشركات الاجنبية تحاول العمل كمقاول في أذربيجان، وتريد كسب المزيد من المال، ولا نعترض على ذلك، لأننا نجلب الان مقاولين اجانب للأارضي المحررة من أرمينيا، ولكننا نريد أن ينشط المستثمرون الاجانب في أذربيجان.

وأشار إلى أن رأس المال العام قد لعب دوره، مضيفا أننا قد أنجزنا جميع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية. وتطلق حاليا اعمال البناء والاعمار الكبيرة في الاراضي المحررة، ويؤدي ذلك بدوره إلى انعاش اقتصادي كبير، ولكن ينبغي لنا أن نفهم أن بلادنا لا تستطيع تطورا نحن نريده بدون استثمارات اجنبية مباشرة. لذلك تعمل اللجان الحكومية مع البلدان الاخرى لجلب الاموال من الخارج إلى أذربيجان قبل كل شيء. واحسب أن هذه المنطقة من شأنها أن تصبح جذابة امام مستثمرين محتملين.

وأضاف الرئيس إلهام علييف:إن فكرة منطقة الات الاقتصادية الحرة يعد اكبر مشروع أذربيجاني في القطاع غير النفطي، وكانت الفكرة مطروحة للنقاش منذ فترة طويلة، وتمت دراسة عميقة للتجربة الدولية بشأن هذا المشروع، وأصبح من المعلوم أن هذا المشروع جذاب، من حيث نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة إلى البلد وفتح فرص عمل جديدة، كما أن المهمة الأساسية المنوطة امام الدولة بعد ذلك هي جلب مستثمرين أجانب إلى منطقة 'الات' الاقتصادية الحرة،

وتعتبر منطقة «آلات» الاقتصادية الحرة مركز تجاري ولوجستي يقع في مستوطنة «آلات» على ساحل بحر قزوين بموجب المرسوم الذي وقعه علييف، في 22 مايو من العام الماضي. وتقع على بعد 65 كم جنوب العاصمة باكو. وتعد أكبر ميناء على بحر قزوين.