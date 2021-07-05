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قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن هناك جلسة نهائية لحسم ملف تجديد أشرف بن شرقي، الدولي المغربي نجم فريق الكرة بالنادي.

وأوضح لبيب في تصريحات تليفزيونية:«أشرف بن شرقي الشغل الشاغل للجنة ولجماهير نادي الزمالك، ولكن نختار التوقيت الافضل والأمثل لفتح المفاوضات».

وأضاف:«حينما عاد أشرف بن شرقي من سفره كان في جلسة شهدت حضور حسين السمري وفاروق جعفر واللاعب والمستشار الخاص به».

‏وأكمل:«تم الاتفاق على البنود العريضة وكل الارقام اللي بتتقال بخصوص المقابل المادي غير صحيح، اتذكر في الجلسة بعض الارقام لكنها ليست النهائية».

وأتم لبيب حديثه:«في نهاية الجلسة اتفقنا أن نفكر خلال أسبوع في الارقام التي تم طرحها، ثم نعقد جلسة أخرى نهائية للحديث في مطالب اللاعب لن تستغرق ربع ساعة فقط».