أخبار عاجلة

اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان -
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة» -
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل -
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ -
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو -
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة -
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس -
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس يكشف مستجدات تجديد عقد بن شرقي

Print
رئيس الزمالك يكشف مستجدات تجديد عقد بن شرقي رئيس يكشف مستجدات تجديد عقد بن شرقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي ، أن هناك جلسة نهائية لحسم ملف تجديد أشرف بن شرقي، الدولي المغربي نجم فريق الكرة بالنادي.

وأوضح لبيب في تصريحات تليفزيونية:«أشرف بن شرقي الشغل الشاغل للجنة ولجماهير نادي الزمالك، ولكن نختار التوقيت الافضل والأمثل لفتح المفاوضات».

وأضاف:«حينما عاد أشرف بن شرقي من سفره كان في جلسة شهدت حضور حسين السمري وفاروق جعفر واللاعب والمستشار الخاص به».

‏وأكمل:«تم الاتفاق على البنود العريضة وكل الارقام اللي بتتقال بخصوص المقابل المادي غير صحيح، اتذكر في الجلسة بعض الارقام لكنها ليست النهائية».

وأتم لبيب حديثه:«في نهاية الجلسة اتفقنا أن نفكر خلال أسبوع في الارقام التي تم طرحها، ثم نعقد جلسة أخرى نهائية للحديث في مطالب اللاعب لن تستغرق ربع ساعة فقط».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري