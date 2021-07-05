بث مباشر مباراة الإسماعيلي والاتحاد الآن على التردد الجديد لقناة أون سبورت

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يتلقي الإسماعيلي اليوم الأثنين عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، نظيره السكندري، الاتحاد، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر الذي يحاول بقوة حصد 3 نقاط هذا اللقاء والدخول في المربع الذهبي.

المصري اليوم يقدم لقارئه خدمة بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز الذي سيقام على أرض ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2020- 2021.

وكان حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أعلن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري تواجد عدد من اللاعبين الشباب، على رأسهم محمد رجب وبلال السيد وعادل نيمار، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمد رجب، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، عمر الميداني.

خط الوسط: أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، أحمد راشد، فوزي الحناوي، أحمد حجي، خالد الغندور، عمار حمدي، عبدالسميع إبراهيم، عبدالغني محمد

خط الهجوم: عادل نيمار، بلال السيد، خالد قمر.