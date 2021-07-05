إصابة طفل باختناق في حريق داخل شقة سكنية بالشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الإثنين، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالمجاورة ٣٦ بمدينة العاشر من رمضان، الذي أسفر عن إصابة طفل باختناق وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمجاورة ٣٦ بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، وبإشراف العميد محمد العادلي مدير إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة طفل باختناق تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ويرجح أن يكون سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.