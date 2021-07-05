متحرش أوسيم يكشف علاقته بوالدة الطفلة الضحية: عليها ديون وشغلتها بـ20 جنيه في اليوم

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في واقعة تحرش فتاة أوسيم ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت بان خلافات دبَّت بين المتحرش وشريكه، وراء الكشف عن واقعة التحرش الذي قام خلالها صاحب شركة باحتضان وتقبيل الطفلة المجني 14 سنة عليها في فمها كرها وهتك عرضها، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة في وزارة الداخلية، رصدت انتشار مقطع فيديو، يظهر فيه موظف يتحرش جنسيا يهتك عرض طفلة داخل مكتبه منطقة أوسيم، وبالفحص تبين بان المجني عليها طالبة في الصف الثاني الإعدادي وابنة عاملة داخل الشركة، وذهبت المكان بصحبة والدتها.

وأضافت التحريات أن والدة الطفلة الضحية عجزت عن سداد قيمة الأجهزة الكهربائية اشترتها من المتهم، فاضطرت إلي العمل عنده في المكتبة بأجر رمزي بـ 20 جنيها يوميا لسداد ديونها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتحرش بطفلة، وقالت إن المتهم استدرجها وهتك عرضها مستغلا بانها تخاف جديا من والدتها، وهو ما أكده اعترافات المتهم ، خلال مناقشته.

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظ الجيزة من القبض على المتهم بتسريب ونشر مقطع فيديو التحرشالتحريات : متحرش أوسيم بـ 20 جنيه هتك عرض الطفلة وشغل اسرتها في مكتبه وبالفحص تبين أبنه صديق المتهم وشريكه السابق وبينهما خلافات دفعته لنشر الفيديو بهدف الانتقام من شريكه.