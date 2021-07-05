 ضربته بالقلم أمام زملائه.. حبس مهندسة تعدت علي طليقها

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عاقبت محكمة جنح الدقي مهندسة بالحبس شهر وكفالة 5000 جنيه لإتهامها بضرب طليقها وصفعه علي وجهه دخل مقر عمله بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

كان المجني عليه قد تقدم ببلاغ ضد مطلقته –المتهمة- وإتهمها فيه بالتعدي عليه بالضرب أمام زملائه, عندما توجهت إليه في مقر عمله ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلافات الزوجية بينهما وطلبها زيادة نفقة أطفاله, وعندما طلب منها الحديث في هذه الأمور في وقت لاحق وخارج مكان عمله, إنفعلت وصفعته علي وجهه امام المتواجدين معه باللمكان من زملائه , ليتدخل أحدهم ويمنعها من إستكمال تعديها عليه.

أحيل البلاغ للمحكمة, فقضت بحكمها المتقدم.