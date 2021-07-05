تسليم إحدى بنات "إخاء" لرعاية الأيتام منزلها بعد الترميم

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بالتعاون مع جمعية البر بالأحساء وجمعية أيتام الشرقية

سلّمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء، إحدى بناتها اليتيمات منزلها بعد ترميمه؛ إثر اندلاع حريق في المنزل بالتعاون مع جمعية البر بالأحساء وجمعية أيتام الشرقية "تمكين".

وحضر التسليم الأمين العام لجمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر، ومدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء بالمنطقة الشرقية بالإنابة الدكتور محمد الأسمري، والمدير العام لجمعية أيتام الشرقية "تمكين".

وتأتي مبادرة إخاء في سرعة التجاوب مع الحدث بناءً على توجيهات الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام صالح بن خليف الدهمشي، وحرصه على تلمس احتياجات المستفيدين وتفريج همومهم، وتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم من خلال تقديم المساعدات العامة والطارئة وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في استقرارهم وتجويد حياتهم في كل المجالات؛ حيث وجه بتشكيل لجنة للمتابعة والإنجاز وتوزيع الأدوار إثر اندلاع الحريق في منزل المستفيدة مباشرة.

وتابع مراحل الترميم والتقارير الأسبوعية إلى أن تسلمت اليتيمة منزلها كاملاً مجهزاً دون خسائر تترتب عليها.