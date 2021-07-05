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اللغة الفرنسية تعيد البسمة لطلاب أسوان
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:08 مساءً
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:03 مساءً
«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:03 مساءً
لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:03 مساءً
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:03 مساءً
«سموم المنيا» ينجح في إنقاذ ربة منزل تناولت قرص غلال «سام» بالخطأ
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:03 مساءً
مد أجل الحكم على المتهمين ب«محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية»لـ26 يوليو
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:02 مساءً
اتحاد الغرف السياحية يوقَّع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:02 مساءً
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«6 إبريل» في اتهامه بالتظاهر والتجمهر لـ8 أغسطس
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:02 مساءً
تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بـ«التهرب الضريبى» لـ 6 سبتمبر
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الاثنين 12 يوليو 2021 02:02 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سان بطرسبورغ.. شرطي يداعب الكرة بمهارة أمام مشجعين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 05 يوليو 2021 03:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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