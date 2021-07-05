المشدد 10 سنوات للمتهم بسرقة موظف بالإكراه

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ١٠ سنوات لاتهامه في الشروع بسرقة موظف بالاكراة .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد أحمد عمار

كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنايات، لاشتراكه مع اخرين بالشروع في سرقة عهده موظف بالاكراة .

وكشفت التحقيقات عن اعتراض المتهمين المجنى عليه أثناء قيادته سيارته وبحوزته عهده عمله ،واطلقوا عليه اعيرة نارية فرد خرطوش إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها.

كما اسندت النيابة للمتهم احراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» كما أحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه ،