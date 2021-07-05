أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حملات مكثفة بمدن المنيا التسع .. نظافة ورفع إشغالات وإزالة تعديات

Print
حملات مكثفة بمدن المنيا التسع .. نظافة ورفع إشغالات وإزالة تعديات حملات مكثفة بمدن المنيا التسع .. نظافة ورفع إشغالات وإزالة تعديات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والإحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الاشغالات وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بحي شمال المدينة وقرية تله، ونقل تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بالإضافة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 43 محضر اشغالات بالإضافة لتنفيذ 4 حالات إزالة إدارية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري