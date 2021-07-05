حملات مكثفة بمدن المنيا التسع .. نظافة ورفع إشغالات وإزالة تعديات

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والإحياء الداخلية والميادين العامة، ورفع الاشغالات وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن جهود الوحدات المحلية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بحي شمال المدينة وقرية تله، ونقل تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بالإضافة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 43 محضر اشغالات بالإضافة لتنفيذ 4 حالات إزالة إدارية.