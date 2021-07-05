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ضبط 31 مخالفة تموينية بمركز واحد في المنيا

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ضبط 31 مخالفة تموينية بمركز واحد في المنيا ضبط 31 مخالفة تموينية بمركز واحد في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة ، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

شدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة المستجد.

أوضحت المهندسة نبيلة على، رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، ونظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتصرف، وتوقف، وعدم وجود ميزان)، بالإضافة إلى ضبط 8 شكاير دقيق زنة 50 كم، ومحضر لذبح خارج السلخانة، للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى انه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات وأنها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مؤكدة استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية.

المصرى اليوم

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