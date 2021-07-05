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أكد الفنان أشرف عبدالباقي أن نجاح نجوم مسرح مصر لم يأتي صدفة، وانه كان موفقًا في كل الاختياراته لعناصر المجموعة، وأضاف أثناء حواره مع الإعلامي عمرو اديب ببرنامج «الحكاية»، أنه شاهدت الفنان على ربيع أثناء مشاركته مع احدى الفرق المسرحية للأستاذ خالد جلال، وكان لا يتحدث في العرض على الاطلاق ومجرد ظهوره على المسرح كان الجمهور يضحك، فأدرك أن له كاريزما وحب الناس له سيكون كبير«.

من جانبه أعاد الفنان على ربيع نشر هذا الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليه وكتب: «شكرا أستاذ أشرف وشكرًا أستاذ عمرو أديب على الكلام الجميل، وطبعًا دايمًا اشكر الناس في مصر والوطن العربي حبايب قلبي وفي كل مكان فالعالم على حبهم وان شاء الله دايما اقدر أسعدكم انتظروني قريبا في حاجات حلوه كتير».