أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

.. أشرف عبدالباقي عن علي ربيع: «عنده كاريزمة حب الناس»

Print
فيديو.. أشرف عبدالباقي عن علي ربيع: «عنده كاريزمة حب الناس» .. أشرف عبدالباقي عن علي ربيع: «عنده كاريزمة حب الناس»

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان أشرف عبدالباقي أن نجاح نجوم لم يأتي صدفة، وانه كان موفقًا في كل الاختياراته لعناصر المجموعة، وأضاف أثناء حواره مع الإعلامي عمرو اديب ببرنامج «الحكاية»، أنه شاهدت الفنان على ربيع أثناء مشاركته مع احدى الفرق المسرحية للأستاذ خالد جلال، وكان لا يتحدث في العرض على الاطلاق ومجرد ظهوره على المسرح كان الجمهور يضحك، فأدرك أن له كاريزما وحب الناس له سيكون كبير«.

من جانبه أعاد الفنان على ربيع نشر هذا الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليه وكتب: «شكرا أستاذ أشرف وشكرًا أستاذ عمرو أديب على الكلام الجميل، وطبعًا دايمًا اشكر الناس في مصر والوطن العربي حبايب قلبي وفي كل مكان فالعالم على حبهم وان شاء الله دايما اقدر أسعدكم انتظروني قريبا في حاجات حلوه كتير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون عن منافس الشناوي: صبحي هو حارس المنتخب.. فيديو

كارتيرون: نهتم بـ«رمضان صبحي».. فيديو

كارتيرون: نهتم بـ«رمضان صبحي».. فيديو