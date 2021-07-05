مستشفى قفط التعليمي تسجل صفر كورونا بقنا

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اعلن الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي عن تسجيل صفر كورونا بالمستشفى بعد خروج اخر حاله لسيدة تبلغ من العمر ٦٦ عاما بعد تلقيها العلاج وفقا لبروتكول وزارة الصحة

واضاف كمال أن إجمالى حالات التعافى داخل المستشفى خلال الموجه الأخيرة لفيروس كورونا بلغت ٤٤٦ حالة مشيرا أنه تم تحويل ١٨ حالة أخرى إلى مستشفيات العزل بقنا مؤكدا أن المستشفى تضم ٤٥ سريرا للعزل مقدما الشكر للأطباء وفريق التمريض بالمستشفى على جهودهم في مواجهة الفيروس وتقديم خدمة طبية للمرضى