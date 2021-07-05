«صحة المنيا» تفتح باب القبول بمدارس التمريض الأربعاء

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بالمنيا، بدءا من الأربعاء القادم الموافق 7 يوليو.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ان فتح باب القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، سيبدأ من الاربعاء 7/7/2021 ويستمر حتى الاثنين 12/7/2021وذلك للمجموع من 280 حتى 275، ومن يوم الثلاثاء13/7/2021 حتى يوم الاحد 18/7/2021 للمجموع 274.5 حتى 269، مشيراً إلى أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال الاعداد المطلوبة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه سيتم تسليم ملفات القبول ورقيا بالمدرسة التابع لها جغرافيا، وذلك بعد التقديم الكترونياً، واضافت أنه تمت موافقة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من (الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض)، من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة