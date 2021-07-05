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شكري يطلع وزير خارجية فيتنام على موقف من سد النهضة

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شكري يطلع وزير خارجية فيتنام على موقف مصر من سد النهضة شكري يطلع وزير خارجية فيتنام على موقف من سد النهضة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.

المصرى اليوم

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