تحرير 43 محضر إشغالات بالإضافة لتنفيذ 4 حالات إزالة إدارية في مغاغة بالمنيا

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اعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قيام الوحدة المحلية لمركز مغاغة، رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب الوسيط بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال رفع تراكمات القمامة بحي شمال المركز، وتواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار، تنظيم حملات رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 43 محضر اشغالات بالإضافة لتنفيذ 4 حالات إزالة إدارية.

واكد «المحافظ» قيام الوحدة المحلية لمركز المنيا، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بحي شمال المدينة وقرية تله، وتم نقل تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بالإضافة لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي غرب المدينة، كما تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.