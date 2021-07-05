قناة «اقرأ» تسعد لموسم الحج بنقل المشاعر باللغة الإنجليزية وبرامج تثقيفية  

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استعدت قنوات اقرأ الفضائية منذ وقت مبكر لتغطية الحج للعام 1442 هـجرية والتي تأتي استثنائية هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على العالم.

وقد واكبت اقرأ التحضيرات والاجراءات الاحترازية والاهتمامات البالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى لضمان أمن وسلامة الحجاج والتوصيات البالغة الدقة على كافة القطاعات الحكومية.

وتأتي تغطية اقرأ لهذ الحج الاستثنائي بشكل مميز حيث انها اوفدت مراسلين ميدانيين إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وانتجت مئات الفواصل التثقيفية والافلام الوثائقية عن الحج وتاريخه بالإضافة إلى انطلاق مجموعة من البرامج من استوديوهاتها بجدة لتغطية مباشرة وموسعة مع تنوع الضيوف والمشاركين .

الجدير بالذكر يميز اقرأ انها تنقل التغطية بترجمة فورية من العربية إلى اللغة الانجليزية.

تتنوع تغطية اقرأ عن الحج بمحتوى ثقافي اجتماعي صحي تخاطب من خلاله الحاج وغير الحاج في اوقات مناسبة على شاشاتها وعلى مواقعها الالكترونية ومنصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت الشعار التي اطلقه مركز التواصل الحكومي «بسلام آمنين» .