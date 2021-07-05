أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قناة «اقرأ» تسعد لموسم الحج بنقل المشاعر باللغة الإنجليزية وبرامج تثقيفية  

Print
قناة «اقرأ» تسعد لموسم الحج بنقل المشاعر باللغة الإنجليزية وبرامج تثقيفية   قناة «اقرأ» تسعد لموسم الحج بنقل المشاعر باللغة الإنجليزية وبرامج تثقيفية  

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت قنوات اقرأ الفضائية منذ وقت مبكر لتغطية الحج للعام 1442 هـجرية والتي تأتي استثنائية هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على العالم.

وقد واكبت اقرأ التحضيرات والاجراءات الاحترازية والاهتمامات البالغة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله تعالى لضمان أمن وسلامة الحجاج والتوصيات البالغة الدقة على كافة القطاعات الحكومية.

وتأتي تغطية اقرأ لهذ الحج الاستثنائي بشكل مميز حيث انها اوفدت مراسلين ميدانيين إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وانتجت مئات الفواصل التثقيفية والافلام الوثائقية عن الحج وتاريخه بالإضافة إلى انطلاق مجموعة من البرامج من استوديوهاتها بجدة لتغطية مباشرة وموسعة مع تنوع الضيوف والمشاركين .

الجدير بالذكر يميز اقرأ انها تنقل التغطية بترجمة فورية من العربية إلى اللغة الانجليزية.

تتنوع تغطية اقرأ عن الحج بمحتوى ثقافي اجتماعي صحي تخاطب من خلاله الحاج وغير الحاج في اوقات مناسبة على شاشاتها وعلى مواقعها الالكترونية ومنصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت الشعار التي اطلقه مركز التواصل الحكومي «بسلام آمنين» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري