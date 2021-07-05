أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مد أجل الحكم على المتهمين في «محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ12 يوليو

Print
مد أجل الحكم على المتهمين في «محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ12 يوليو مد أجل الحكم على المتهمين في «محاولة تصوير قاعد بلبيس الجوية» لـ12 يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات شرق العسكرية، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على المتهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»،لجلسة ١٢ يوليو .

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 اخرين بالمشدد 10 سنوات.

وعاقبت المحكمة 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم، وقررت المحكمة اعادة اوراق 145 متهم إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وتضمن قرار الاتهام «حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة».

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات «السعى لدى جماعة إرهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة ارهابية «داعش وسوريا وليبيا» ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولم تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري