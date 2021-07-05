أزمة بين وزارة الرياضة ومديرية الشباب بالجيزة بسبب احالة مركز شباب للنيابة الادارية

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في تطور سريع للاحداث داخل وزارة الرياضة لمتابعة الشكاوي الجديدة المقدمة ضد مجلس ادارة مركز شباب بشتيل قررت الجهة الادارية بالجيزة احالة مجلس ادارة المركز برئاسة عبدالرحيم حسان للنيابة الادارية.

ووفقا للدكتور ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الرياضة فان الوزارة شكلت لجنة علي اعلي مستوي للتفتيش والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد ادارة مركز شباب بشتيل الا ان احمد عبد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قام بالرد علينا لانه اتخذ اجراء باحالة المجلس للنيابة الادارية وليس النيابة العامة.

وقالت ايمان عبدالجابر في تصريحات خاصة للمصري اليوم : رغم موقف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الا اننا سنقوم بارسال لجنةعلي اعلي مستوي برئاسة ٣ مديرين عموم بعد التنسيق مع ادارة التفتيش المالي والاداري.

وقالت: الاجراء الطبيعي في حالة ثبوت مخالفات مالية او ادارية لدي الجهة الادارية بالجيزة هو احالة المجلس للنيابة العامة وليس النيابة الادارية.

واكدت عبدالجابر : رغم اتخاذ مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاجراء النيابة الادارية الا اننا سنقوم بارسال اللجنة لمركز الشباب للتفتيشوالمراقبة ورفع تقرير لوزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم واعمال القانون الذي يتم تطبيقه علي الجميع.