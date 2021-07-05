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علق حسين لبييب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، على حقيقة الأنباء المترددة حول إمكانية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن منصبه مديراً فنياً لفريق لكرة بالنادي.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية:«لم نتحدث مع كارتيرون عن رحيله من عدمه، نثق في كارتيرون والجهاز الفني، وبالتأكيد أي شخص شغال في الزمالك يمتلك عروض، أنت في نادي الزمالك».

وكانت أنباء قد ترددت بقوة عن وجود مفاوضات من قبل الترجي التونسي مع كارتيرون للتعاقد معه بدايةً من الموسم الكروي الجديد..