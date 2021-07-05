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لبيب يوضح حقيقة رحيل كارتيرون من

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لبيب يوضح حقيقة رحيل كارتيرون من الزمالك لبيب يوضح حقيقة رحيل كارتيرون من

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علق حسين لبييب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي ، على حقيقة الأنباء المترددة حول إمكانية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن منصبه مديراً فنياً لفريق لكرة بالنادي.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية:«لم نتحدث مع كارتيرون عن رحيله من عدمه، نثق في كارتيرون والجهاز الفني، وبالتأكيد أي شخص شغال في الزمالك يمتلك عروض، أنت في نادي الزمالك».

وكانت أنباء قد ترددت بقوة عن وجود مفاوضات من قبل الترجي التونسي مع كارتيرون للتعاقد معه بدايةً من الموسم الكروي الجديد..

المصرى اليوم

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