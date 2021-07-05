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عودة لرئاسة نادي بعد إيقافه.. وزير الرياضة يكشف الكواليس ..

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عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد إيقافه.. وزير الرياضة يكشف الكواليس .. فيديو عودة لرئاسة نادي بعد إيقافه.. وزير الرياضة يكشف الكواليس ..

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عودة لرئاسة نادي من جديد ترددت بقوة خلال ليلة أمس خاصة بعد أنباء عن زيارته للبيت الأبيض الخميس المقبل، مما جعل الدكتور أشرف صحبي، وزير الشباب والرياضة يخرج عن صمته ويوضح كافة الكواليس الخاصة بأنباء عودته لرئاسة نادي الزمالك من جديد.

وعن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، قال صبحي: هذا الأمر ليس له أساس من الصحة عن ما تردد بعودة مرتضى منصور، لرئاسة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، كل ما في الأمر أن رئيس الزمالك السابق، تواصل مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الأبيض، في الساعات الماضية لإبلاغه بحضوره للنادي يوم الخميس المقبل، لجمع متعلقاته من مكتبه وهذا حقه»، مؤكدًا :«ما تردد عن عودة مرتضى منصور، لرئاسة الزمالك غير صحيح.

المصرى اليوم

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