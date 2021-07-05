"هلال عسير": وفاتان وإصابتان.. خلال مباشرة حادث شاحنة ضرس محايل

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3 فرق إسعافية سارعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسيرعن مباشرتها لحادث مروري بإشارة الضرس بمحايل عسير، صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد الألمعي إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين.

وأضاف: وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة 09:38 صباحًا، وكان الموقع المشار إليه هو إشارة الضرس بمحايل عسير.

وأردف الألمعي: تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين وجود أربع حالات، بينها حالتا وفاة، وثالثة خطيرة والرابعة متوسطة وحاله خطيرة وحاله متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية.