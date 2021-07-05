أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هلال عسير": وفاتان وإصابتان.. خلال مباشرة حادث شاحنة ضرس محايل

Print
3 فرق إسعافية سارعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسيرعن مباشرتها لحادث مروري بإشارة الضرس بمحايل عسير، صباح اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد الألمعي إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين.

وأضاف: وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعة 09:38 صباحًا، وكان الموقع المشار إليه هو إشارة الضرس بمحايل عسير.

وأردف الألمعي: تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين وجود أربع حالات، بينها حالتا وفاة، وثالثة خطيرة والرابعة متوسطة وحاله خطيرة وحاله متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية ونقل المصابين إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة

جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة