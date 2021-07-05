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"تعليم الشرقية" لـ"سبق": وجّهنا أكثر من ربع مليون طالب وطالبة لتلقي اللقاح

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"الباحص": مؤشرات المعلمين فاقت 94%.. والتعاون مستمر لتحصين الفئة المستهدفة

كثفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية برامجها الموجهة لطلابها وطالباتها من الفئة العمرية المستهدفة بحملات التطعيم من 12 - 18 عاماً للوصول للحد الأعلى؛ لتطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة خلال الفترة المقبلة ضد المستجد.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص لـ"سبق" أن إدارة التعليم وفرت كل سبل الدعم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومراكز لقاحات كورونا (كوفيد-19) المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة؛ لحصول جميع الطلاب والطالبات على اللقاح حيث يصل لـ258957 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاماً، مشيراً إلى التعاون الدائم للاستمرار في تحصين الفئة العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأفاد "الباحص" بأن مؤشرات الإقبال على التطعيم عالية جداً، مما يؤكد وعي المجتمع والمعلمين والمعلمات وحرص الطلاب والطالبات على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى أن تلقي التطعيم يأتي مباشرة بالتسجيل عبر تطبيق "توكلنا" و"صحتي"، حيث تظهر أهلية الطالب أو الطالبة، ثم يمكنه من حجز موعد في المراكز والمستشفيات المحددة بكل سهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات بيّن "الباحص" أن إدارة التعليم نفّذت حملات توعية وتثقيف مخصصة، بالإضافة إلى مساندة المعلمين والمعلمات لتلقي جرعات التطعيم سواء عبر مراكز اللقاحات أو من خلال البرامج المشتركة مع الشؤون الصحية بتطعيم الموظفين والموظفات حيث ساهمت إدارة التعليم بتلقي نحو 1692 موظف وموظفة جرعات اللقاح بنسبة وصلت لـ 94% من خلال مرحلتي البرنامج كما جرى تطعيم نحو 2133 موظف وموظفة في مكاتب التعليم وأكثر من 31 ألف معلم ومعلمة.

وأكد "الباحص" أن إدارة التعليم تفعّل التوجيهات الكريمة سواء بحصر دخول المباني الحكومية والتعليمية ابتداءً من الشهر المقبل على المحصنين وتبذل جهود كبيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الحالية؛ للمساهمة في الواجب الوطني لحماية المجتمع وأفراده من انتشار عدوى المرض بعون الله.

وقد كشفت وزارة التعليم أن عودة الدراسة بشكل حضوري في المدارس والجامعات سيكون بدءاً من العام الدراسي المقبل. حيث قالت الوزارة إن "الكادر الإداري والتعليمي، في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني سيعودون للدوام بدءا من الموعد المقرر لهم في العام الدراسي المقبل، مع اشتراط تلقيهم لقاحات كورونا كشرط لدخولهم إلى مقار عملهم في المدارس والجامعات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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