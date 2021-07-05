درجة الحرارة في الكويت اليوم

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ارتفاع درجات الحرارة فى الكويت تعدي المعدلات الطبيعية، وفى ظل قلق كبيرة إثر حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة وما يمكن أن ينجم عنها من كوارث.

دولة الكويت تعد أحد أكثر الدول التى تشهد حالة من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، حيث ذكرت صحيفة "الرأى" الكويتية أن درجة الحرارة تجاوزت فى الموجة الحالية 54 درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير فى الاعوام المقبلة.

ففى تقرير نشرته الصحيفة الكويتية، قالت إن درجات الحرارة ربما تتجاوز الـ60 درجة مئوية خلال حوالى 50 عاما، حيث شدد عدد من الخبراء على ضرورة للتدقيق والاهتمام بارتفاع درجات الحرارة، والأخذ بعين الاعتبار التوسع فى عملية التشجير لخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة فى تقليل الاحتباس الحرارى في الكويت لتفادي وقوع اضرار ناتجة عن الطقس السيئ.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت إن البلاد شهدت صيفا شديد الحرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلى درجة حرارة فى العالم.

تنبؤ محطات الرصد

47 34 48 31 47 26 48 32 44 34 44 36

47 29 47 29 45 27 47 29

حيث ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن المسئول في إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عبد العزيز القراوي، بأن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس الجمعة، تراوحت بين 65 و70 درجة مئوية".

درجة الحرارة في الكويت

وفي العديد من المحافظات في ‍الكويت بينها محافظة سلوى ومحافظة الجهراء التي تقع علي الحدود السعودية، شهدت انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الامكان.

درجة الحرارة في الكويت

ويشتهر مناخ دولة الكويت بصبغته الصحراوية وارتفاع درجة حرارة الجو خلال فصل الصيف بشكل عام. وهذا المناخ الصيفي هو ما ترسخ في أذهان الناس عن الكويت.

الطقس الحار في الكويت ومع شدة درجة الحرارة في الصيف تجعل لبقية فصول السنة في الكويت مذاقا خاصا أجمل مما في الدول الأخرى، وذلك لأن فصلي الخريف والربيع في الكويت يعتبران من أفضل فصول السنة بالنسبة لسكانها، وذلك عند مقارنة درجة الحرارة فيهما بدرجة حرارة الصيف في الكويت.

درجة الحرارة في الكويت

طقس الكويت

ويصنف المناخ الكويتي كمناخ قاري صحراوي بما يعني أن الطقس في الكويت يميل الى الجفاف بالرغم من موقع الكويت الساحلي، كما يميل الطقس في الكويت إلى البرودة ليلا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يتأثر بهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تحمل معها بعض الامطار والبرودة في كثير من الأحيان.

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