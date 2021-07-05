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تحسبًا لازدحام القطارات.. مطالبة برلمانيه بالإعلان عن خطة الإستعداد لعيد الأضحي

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تحسبًا لازدحام القطارات.. مطالبة برلمانيه بالإعلان عن خطة الإستعداد لعيد الأضحي تحسبًا لازدحام القطارات.. مطالبة برلمانيه بالإعلان عن خطة الإستعداد لعيد الأضحي

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طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير النقل الفريق كامل الوزير، بوضع برنامجا خاصا للقطارات من أجل مواكبة فترة عيد الأضحى، تحسبًا لازدحام القطارات في ظل تفشي القاتل، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وشدد الجاهل، خلال البيان الصادر له، على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، مطالبًا بتشديد الرقابة خلال هذه الأيام لمنع أي راكب دخول المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، فضلا عن مخالفة تعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات، والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل قيادات الهيئة العامة حملات تفتيشية للنقل النهري على إجراءات الأمن والسلامة بالمراكب النيلية حرصًا على سلامة المواطنين والتأكد من سلامة التراخيص وفحص المراكب النيلية؛ نظرًا لتكرار الحوادث خلال هذه المناسبات كل عام.

المصرى اليوم

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