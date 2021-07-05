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أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توفر عددٍ من الوظائف التعاقدية الشاغرة لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عددٍ من التخصصات.

وبحسب الموقع الإلكترونى لـ وزارة الخارجية السعودية، فإن التقديم سيكون ابتداءً من اليوم الاثنين 25/11/1442هـ الموافق 5/7/2021م حتى يوم الاحد المقبل 1/12/1442هـ الموافق 11/7/2021م

وظائف شاغرة فى وزارة الخارجية السعودية

وتشمل التخصصات المطروحة كلا من التالى:

تخصصات الإعلام السياسي.

العلوم السياسية والجغرافيا السياسية.

حقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية.

كما تشمل التخصصات أيضًا، الدراسات الدولية والقانون العام والقانون الدولي.

نظريات التجارة الدولية.

وتخصص الأمن الدولي.

الاستراتيجية والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة.

الموارد البشرية.

الإعلام الرقمي والجرافيك.

التصميم الداخلي والترجمة.

شروط التقديم فى وظائف وزارة الخارجية السعودية

واشترطت وزارة الخارجية السعودية في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الأصل وحسن السيرة والسلوك.

2- يجب على المتقدم أن يكون غير مفصول من خدمة الدولة.

3- على المتقدم / المتقدمة أن يكون غير متزوج أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

4- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.

5- لا يمانع العمل خارج المملكة.

6- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

7- يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية التي سوف تُجرى له.

تنبيهات من وزارة الخارجية السعودية بشأن شروط التقديم فى الوظائف الشاغرة

كما نبهت وزارة الخارجية السعودية، إلى أنه يفضل في المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل (5) درجات وفق تقييم اختبار الايلتس معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني، أو ما يعادلها من اختبار تويفل، وأنه لا يقبل نتائج المعاهد الوسيطة.

روابط التقديم فى وظائف وزارة الخارجية السعودية

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143

https://jobs.mofa.gov.sa/Pages/JobsDetails.aspx?JobId=143