وفاة مواطن كوري جنوبي بعد تلقيه لقاح كورونا بـ 11 يوما

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى مواطن في الثلاثينيات من العمر في كوريا الجنوبية بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح يانسن من إنتاج شركة «جونسون آند جونسون».

وأعلنت السلطات الصحية أنها فتحت تحقيقا وبائيا فيما يتعلق بالأعراض الجانبية وطلبت تشريح الجثة، على أن يستغرق التحقيق حوالي شهر أو شهرين أو أكثر.

وأصيب الشاب بتوقف القلب ونزيف الدماغ بعد مرور 11 يوما من التطعيم باللقاح، وكانت منظمة الصحة العالمية أضافت لقاح «يانسن» للاستعمال الطارئ، تبعا لإعلان وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها اللقاح.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.