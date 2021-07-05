إسرائيل تبحث التطعيم بجرعة لقاح ثالثة قبل انتهاء الصلاحية

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قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بحثا في مكالمة هاتفية اليوم الإثنين سبل مكافحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى أكدت هيئة البث الإسرائيلي أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعا مع وزير الصحة ومسؤولين آخرين، لبحث إمكانية التطعيم بجرعة ثالثة من لقاح كورونا، خاصة للذين يشكون من ضعف الجهاز المناعي، كما اعتبرت أن القرار يهدف لاستغلال اللقاحات المتوفرة حاليا في البلاد قبل انتهاء صلاحيتها في أواخر شهر يوليو الجاري.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 185 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.