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استمرار حملات مكافحة الغش التجاري في قنا

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استمرار حملات مكافحة الغش التجاري في قنا استمرار حملات مكافحة الغش التجاري في قنا

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تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها التموينية والبيطرية المكثفة على الأسواق، لمكافحة الغش التجاري، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالمحلات، حرصا على سلامة المواطن القنائي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن ضبط 35 كجم كبده مجمدة، و16 كجم دهون حيوانية، و9 كجم لحم مفروم منهية الصلاحية، مشيرا إلى أن جميع المضبوطات منتهية الصلاحية معبأة في أكياس، ينبعث منها رائحة كريهة مع وجود سوائل انفصالية مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكد أنه جرى تحرير محضر ضد المخالفين، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة بالتصرف.

وأضاف أن الحملات الرقابية مستمرة والهدف منها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائي، سواء صحيا أو ماديا، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم.

المصرى اليوم

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