المحكمة ترفض استئناف حسن راتب على قرار حبسه فى قضية «الآثار»

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رفضت محكمة جنوب القاهرة استئناف رجل الأعمال حسن راتب على قرار حبسه على ذمة تحقيقات المقدم من الدكتور خالد أبوبكر، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضية الاثار الكبرى»، المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قررت حبس رجل الأعمال حسن راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار، وواجهت النيابة «راتب» باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

ووصل راتب مقر محكمة جنوب القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بجلباب وشال أبيض وفى يده سبحة، للتحقيق معه فى تورطه بتمويل علاء حسانين وشقيقه بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة جدد، الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.