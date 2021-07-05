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باسكال مشعلاني في حمام السباحة : استمتعوا بالصيف (صورة)

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باسكال مشعلاني في حمام السباحة : استمتعوا بالصيف (صورة) باسكال مشعلاني في حمام السباحة : استمتعوا بالصيف (صورة)

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تقضي المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني إجازتها الصيفية، بصحبة عائلتها، ونشرت لها صورة بالـ«بكيني» على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «صباح الخير تمتعوا بالصيف رغم كل الظروف الصعبة يلي عم نعيشها لبنان».

كانت باسكال مشعلاني قد صرحت مؤخرًا بإن الفن لم يأخذ منها أي شيء، مؤكدة أنها كانت محصنة ومحاطة بعائلتها خاصة والدتها طوال الوقت، معترفة لها بالفضل الكبير على مسيرتها الفنية، وأنها مازالت حتى الآن تنظم كل أمورها وأولوياتها منذ دخولها عالم الفن، مضيفة أن الفن أعطاها أشياء كثيرة على رأسها محبة الناس، والشهرة والمال.

المصرى اليوم

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