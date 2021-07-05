ماذا طلب سامح حسين من متابعيه بعد نشر صورة مع بناته؟

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شارك الفنان سامح حسين، جمهوره، بصورته مع ابنتيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث طالب من جمهوره وضع عنوان للصورة، وبدورهم تفاعل متابعي الفنان معه حيث اختاروا عدد من العناوين التي تتناسب مع الصورة التي تجمعه مع أبنائه.

علق الفنان قائلا: «ضع عنوانًا مناسبًا للصورة»، واختار متابعي الفنان عبر حسابه، عدد من العناوين للصورة، منها «السند»، «عزوز نائمًا»، «الأب»، «الحنين والأميرات»، «هكذا يكون الحب»، وغيرها من الأسماء.

كان الفنان سامح حسين، أعلن عن تقديم جزء ثاني من المسلسل الكرتوني «الكابتن عزوز»، ومن المقرر طرحه قريبًا.