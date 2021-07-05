أخبار عاجلة

أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية -
المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا" -
السودان: روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في أزمة سد النهضة -
جولات رقابية على مصانع سخانات المياه في مناطق عدة بالمملكة -
"الحج والعمرة" تطرح 26 وظيفة إدارية شاغرة والتقديم الأحد القادم -
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء" -
الفرنساوى والألمانى يرسما البسمة على وجوه طلاب الثانوية بالعجوزة -
ارتياح وفرح بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء اللغة الأجنبية -
لحظة النطق بحكم المتهمين في قضية الفتنة في الأردن -
وزيرة خارجية السودان توجّه رسالة عاجلة لروسيا بشأن «سد النهضة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ماذا طلب سامح حسين من متابعيه بعد نشر صورة مع بناته؟

Print
ماذا طلب سامح حسين من متابعيه بعد نشر صورة مع بناته؟ ماذا طلب سامح حسين من متابعيه بعد نشر صورة مع بناته؟

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك الفنان سامح حسين، جمهوره، بصورته مع ابنتيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، حيث طالب من جمهوره وضع عنوان للصورة، وبدورهم تفاعل متابعي الفنان معه حيث اختاروا عدد من العناوين التي تتناسب مع الصورة التي تجمعه مع أبنائه.

علق الفنان قائلا: «ضع عنوانًا مناسبًا للصورة»، واختار متابعي الفنان عبر حسابه، عدد من العناوين للصورة، منها «السند»، «عزوز نائمًا»، «الأب»، «الحنين والأميرات»، «هكذا يكون الحب»، وغيرها من الأسماء.

كان الفنان سامح حسين، أعلن عن تقديم جزء ثاني من المسلسل الكرتوني «الكابتن عزوز»، ومن المقرر طرحه قريبًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. جلسة بحثية بمؤتمر «إعلام القاهرة»

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل االتكنولوجيا للمؤسسات بـ«الزيادة» الأربعاء المقبل

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

لتسهيل التبادل التجاري والانتقال.. رصف 3110 كم طرقا محلية في المحافظات

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري